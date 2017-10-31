На Урале юная скрипачка с трёхлетним братом продавала «синтетику»

16-летняя уроженка Миасса с 300 граммами наркотика была задержана в Екатеринбурге при совместной операции полиции и активистов фонда «Город без наркотиков», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Девушка «гуляла» со своим трёхлетним братом, при ней был бумажный пакет с надписью «Макдональдс». Именно в нём при задержании и было обнаружено запрещённое вещество. Позднее при обыске в её квартире оперативники нашли ещё 6,2 кг «синтетики». Таким образом общая масса изъятого наркотика составила 6,5 кг.