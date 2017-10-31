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13:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Урале юная скрипачка с трёхлетним братом продавала «синтетику»

В общей сложности у девушки изъяли 6,5 кг наркотиков.

16-летняя уроженка Миасса с 300 граммами наркотика была задержана в Екатеринбурге при совместной операции полиции и активистов фонда «Город без наркотиков», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Девушка «гуляла» со своим трёхлетним братом, при ней был бумажный пакет с надписью «Макдональдс». Именно в нём при задержании и было обнаружено запрещённое вещество. Позднее при обыске в её квартире оперативники нашли ещё 6,2 кг «синтетики». Таким образом общая масса изъятого наркотика составила 6,5 кг.

Как рассказал вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков, девушка закончила музыкальную школу по классу скрипки. Для дальнейшего обучения она переехала в Екатеринбург и в какой-то момент устроилась работать «курьером». Скрипачке грозит до 10 лет лишения свободы.

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