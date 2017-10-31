В Перми возле строящегося дома бетономешалка провалилась в овраг

Случай произошёл около многоэтажки, которую возводят в районе Средней дамбы недалеко от лога. Как сообщили пользователи соцсетей, «рабочая машина упала в пропасть».

«Мы укрепляем склон подпорными стенами, поэтому периодически спускаем технику в лог, она также работает на склоне. Могу допустить, что водитель неправильно развернулся и мог съехать немного. Но всё это рабочий процесс, жертв нет», — пояснил представитель застройщика.