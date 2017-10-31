Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
13:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми возле строящегося дома бетономешалка провалилась в овраг

Пользователи соцсетей обеспокоились, увидев большегруз на склоне.

Бетономешалка провалилась в овраг возле строящегося дома в Перми.

Случай произошёл около многоэтажки, которую возводят в районе Средней дамбы недалеко от лога. Как сообщили пользователи соцсетей, «рабочая машина упала в пропасть».

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» представитель застройщика компании, никакого трагического случая не произошло.

«Мы укрепляем склон подпорными стенами, поэтому периодически спускаем технику в лог, она также работает на склоне. Могу допустить, что водитель неправильно развернулся и мог съехать немного. Но всё это рабочий процесс, жертв нет», — пояснил представитель застройщика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее пермяков встревожила обрушившаяся часть склона оврага возле того же строящегося дома.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Люди есть, а села нет». Как пять человек пытаются возродить старую деревню
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь