В Сочи за сутки повалило около 50 деревьев
В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, продолжает действовать штормовое предупреждение.
В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, продолжает действовать штормовое предупреждение.
Мощный циклон «Герварт» принес непогоду. За прошедшие сутки ветер повалил в Сочи около 50 деревьев.
Как сообщают в городском управлении гражданской обороны и защиты населения, ситуация под контролем. Накануне все городские экстренные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На опасных участках, в частности в местах подтоплений, были выставлены посты наблюдения. Поэтому все проблемы, которые возникали, удавалось решать оперативно.
Синоптики прогнозируют локальные ливни с грозами и шквалистым ветром до 25-ти метров в секунду. Возможно формирование смерчей над морем. Не исключен подъем уровня воды в реках и подтопление низменных участков. Население города призывают принять меры предосторожности: не парковать автомобили вблизи деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также, отказаться от походов в горы и отдыха у воды.