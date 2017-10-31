В Сочи за сутки повалило около 50 деревьев

Источник: Вести Сочи

Мощный циклон «Герварт» принес непогоду. За прошедшие сутки ветер повалил в Сочи около 50 деревьев.

Как сообщают в городском управлении гражданской обороны и защиты населения, ситуация под контролем. Накануне все городские экстренные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На опасных участках, в частности в местах подтоплений, были выставлены посты наблюдения. Поэтому все проблемы, которые возникали, удавалось решать оперативно.