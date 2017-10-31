Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:25 (мск), источник: Вести - Калининград

На Куршской косе шторм размыл песчаные дюны и затопил дорогу

Мощный шторм обрушился на берег Куршской косы. В районе второго километра национального парка волны размыли песчаные дюны.

На отдельных участках затоплена лесополоса и дорога, ведущая в национальный парк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это самое низкое место Куршской косы. Сильный шторм разрушил берегоукрепление, и морская вода уходит вглубь национального парка.

Прорыв произошёл в нескольких местах ночью, когда ветер достигал максимальной скорости. Море словно насос, закачивало воду через перешеек в лесной массив. Сейчас ситуация остаётся критической. Разрушены берегоукрепления на десятки километров парка. Пляжи завалены ветками и брёвнами.

Анатолий Калина — директор национального парка «Куршская коса»:

— Идёт волна, потом нагонная волна. Получается, что произошёл перелив через авандюну и берегоукрепительные сооружения. Идёт прямая волна. Если была касательная, то такого ущерба не было.

Вода подступила к автомобильной трассе. На подъезде к пропускному пункту водители снижают скорость до минимальной. По обе стороны затоплены сточные канавы. Участок дороги объехать невозможно. Отклонение от курса грозит уйти под воду. Рабочие дорожных служб огораживают края обочины.

По словам сотрудников национального парка, ещё одной причиной затопления является стоянка автомобилей у края дороги. Летом ежедневно здесь паркуются сотни машин. Под их давлением происходит проседание грунта.

Олег Рыльков — научный сотрудник национального парка «Куршская коса»:

— Поскольку здесь место бывшего пролива, торф. Естественно, чем больше его нагружать, тем больше он садится. Здесь нужно уменьшить нагрузку на эту дорогу.

Подобные ситуации на Куршской косе случаются раз в 7−10 лет. Последний шторм, после которого вода разрушила дюны, произошёл в 2007 году. Сейчас все службы национального парка подняты по тревоге для его спасения от разбушевавшейся стихии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь