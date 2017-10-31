На Куршской косе шторм размыл песчаные дюны и затопил дорогу

На отдельных участках затоплена лесополоса и дорога, ведущая в национальный парк.

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Это самое низкое место Куршской косы. Сильный шторм разрушил берегоукрепление, и морская вода уходит вглубь национального парка.

Прорыв произошёл в нескольких местах ночью, когда ветер достигал максимальной скорости. Море словно насос, закачивало воду через перешеек в лесной массив. Сейчас ситуация остаётся критической. Разрушены берегоукрепления на десятки километров парка. Пляжи завалены ветками и брёвнами.

Анатолий Калина — директор национального парка «Куршская коса»:

— Идёт волна, потом нагонная волна. Получается, что произошёл перелив через авандюну и берегоукрепительные сооружения. Идёт прямая волна. Если была касательная, то такого ущерба не было.

Вода подступила к автомобильной трассе. На подъезде к пропускному пункту водители снижают скорость до минимальной. По обе стороны затоплены сточные канавы. Участок дороги объехать невозможно. Отклонение от курса грозит уйти под воду. Рабочие дорожных служб огораживают края обочины.

По словам сотрудников национального парка, ещё одной причиной затопления является стоянка автомобилей у края дороги. Летом ежедневно здесь паркуются сотни машин. Под их давлением происходит проседание грунта.

Олег Рыльков — научный сотрудник национального парка «Куршская коса»:

— Поскольку здесь место бывшего пролива, торф. Естественно, чем больше его нагружать, тем больше он садится. Здесь нужно уменьшить нагрузку на эту дорогу.