Под Зеленоградском море выбросило бочки с нефтепродуктами
Под Зеленоградском, в районе посёлка Малиновка, выбросило на пляж деревянные брусья и бочки с нефтепродуктами.
Под Зеленоградском, в районе посёлка Малиновка, выбросило на пляж деревянные брусья и бочки с нефтепродуктами.
Есть опасность попадания нефтепродуктов в воду Балтийского моря, так как некоторые бочки открыты, а некоторые повреждены. В результате негерметичного состояния резервуаров топливо вытекает на песок и попадает в воду.
По словам местных жителей, возможно то, что емкости могло унести волнами со стройки регазификационного терминала, платформа которого расположится в акватории Балтийского моря или с проходящей баржи.