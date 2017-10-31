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13:43 (мск), источник: Вести - Калининград

Под Зеленоградском море выбросило бочки с нефтепродуктами

Под Зеленоградском, в районе посёлка Малиновка, выбросило на пляж деревянные брусья и бочки с нефтепродуктами.

Есть опасность попадания нефтепродуктов в воду Балтийского моря, так как некоторые бочки открыты, а некоторые повреждены. В результате негерметичного состояния резервуаров топливо вытекает на песок и попадает в воду.

По словам местных жителей, возможно то, что емкости могло унести волнами со стройки регазификационного терминала, платформа которого расположится в акватории Балтийского моря или с проходящей баржи.

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