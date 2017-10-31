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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Мошенники под видом продажи квартир по заниженной стоимости выманили у жителей Гродно $26 тыс

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мошенники под видом продажи квартир по заниженной стоимости выманили у жителей Гродно $26 тыс. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Источник: БЕЛТА

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуются два уголовных дела, возбужденных по фактам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах, связанных с мнимой продажей недвижимости (ч.3 и ч.4 ст. 209 УК). В августе 2017 года неустановленное лицо, находясь за пределами Беларуси, под предлогом продажи квартиры в Гродно завладело $20 тыс. 33-летней жительницы города. В сентябре аналогичным образом $6 тыс. лишился 41-летний житель Гродно.

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«Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции установили, что в этих случаях применялась однотипная схема хищения денежных средств. Неизвестные лица размещали на интернет-сайтах о сделках с недвижимостью объявления о продаже квартиры с заведомо низкой ценой. В ходе последующей переписки с потенциальным клиентом договаривались о сделке и в качестве гарантии покупки квартиры предлагали гражданам перевести денежные средства на имя своих родственников в Россию, — отметил Сергей Шершеневич.

Мошенники просили покупателя предоставить им фотоснимки платежных документов, после чего денежные средства граждан похищались со счетов, а переписка относительно продажи квартир прекращалась. Такой вид мошенничества получил распространение на территории России еще несколько лет назад. На многочисленных сайтах подробно описан алгоритм завладения деньгами под предлогом продажи недвижимости, а также указаны распространенные имена и фамилии, которыми представляются мошенники. Однако жители Гродно решились на сомнительные сделки в надежде на покупку дешевого жилья, которое видели только на фотографиях.

Следователи и сотрудники милиции настоятельно рекомендуют избегать подобных контактов, обращаться за консультациями и заключать сделки купли-продажи исключительно с проверенными компаниями, работающими на рынке недвижимости. Перед покупкой квартиры в обязательном порядке встречайтесь с продавцом, осматривайте жилище, побеседуйте с соседями, удостоверьтесь в добросовестности продавца. Ни под какими предлогами не сообщайте незнакомым лицам реквизиты документов, используя которые можно осуществить снятие денег со счета. Все денежные операции производите исключительно на территории Беларуси.

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