Мошенники под видом продажи квартир по заниженной стоимости выманили у жителей Гродно $26 тыс

Источник: БЕЛТА

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуются два уголовных дела, возбужденных по фактам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах, связанных с мнимой продажей недвижимости (ч.3 и ч.4 ст. 209 УК). В августе 2017 года неустановленное лицо, находясь за пределами Беларуси, под предлогом продажи квартиры в Гродно завладело $20 тыс. 33-летней жительницы города. В сентябре аналогичным образом $6 тыс. лишился 41-летний житель Гродно.

«Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции установили, что в этих случаях применялась однотипная схема хищения денежных средств. Неизвестные лица размещали на интернет-сайтах о сделках с недвижимостью объявления о продаже квартиры с заведомо низкой ценой. В ходе последующей переписки с потенциальным клиентом договаривались о сделке и в качестве гарантии покупки квартиры предлагали гражданам перевести денежные средства на имя своих родственников в Россию, — отметил Сергей Шершеневич.

Мошенники просили покупателя предоставить им фотоснимки платежных документов, после чего денежные средства граждан похищались со счетов, а переписка относительно продажи квартир прекращалась. Такой вид мошенничества получил распространение на территории России еще несколько лет назад. На многочисленных сайтах подробно описан алгоритм завладения деньгами под предлогом продажи недвижимости, а также указаны распространенные имена и фамилии, которыми представляются мошенники. Однако жители Гродно решились на сомнительные сделки в надежде на покупку дешевого жилья, которое видели только на фотографиях.