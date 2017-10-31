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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Суд вынес приговор по делу о гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Всеволожский городской суд Ленинградской области во вторник приговорил к 4,5 года колонии-поселения петербуржца Дмитрия Изотова за ДТП, в результате которого погиб вице-спикер законодательного собрания Петербурга Павел Солтан и его жена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Саргис Бадикян.

По версии следствия, 14 августа 2016 года на 43-м километре автодороги Парголово-Огоньки Изотов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем под управлением Солтана. В результате аварии политик и его жена погибли, их дочь и два пассажира врезавшегося автомобиля тяжело пострадали. Выжившая в ДТП дочь Солтана Анастасия в конце ноября 2016 года погибла в результате падения с высоты.

Изотов обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трём лицам. Дочь и брат погибшего в ДТП Павла Солтана заявили гражданские иски на 7 миллионов рублей. Как сообщал РИА Новости адвокат, Изотов настаивал, что именно автомобиль Солтана выехал на встречную полосу. В результате ДТП тяжёлые травмы получила супруга подсудимого.

Приговор вынесен — 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Исковые требования удовлетворены — Солтан Вероники 2,5 миллиона рублей, Солтан Александру — 800 тысяч рублей.
Саргис Бадикян
Пресс-секретарь Всеволожского городского суда Ленинградской области

Павел Солтан работал депутатом законодательного собрания Петербурга четырёх созывов, был членом партии «Справедливая Россия». Он автор множества законодательных инициатив в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов. Являлся зампредом постоянной комиссии по социальным вопросам, членом постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам городского парламента. Работал в Координационном совете по делам инвалидов при губернаторе Петербурга, в Совете по делам инвалидов при председателе Совета Федерации.

Павел Солтан был инвалидом с протезами кистей рук, управлял автомобилем с помощью специального оборудования. Со своей супругой он прожил вместе почти четверть века. Они вместе занимались общественной деятельностью и растили двоих дочерей.

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