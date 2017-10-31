Суд вынес приговор по делу о гибели вице-спикера Заксобрания Петербурга
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Всеволожский городской суд Ленинградской области во вторник приговорил к 4,5 года
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Всеволожский городской суд Ленинградской области во вторник приговорил к 4,5 года
По версии следствия, 14 августа 2016 года на 43-м километре автодороги
Изотов обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трём лицам. Дочь и брат погибшего в ДТП Павла Солтана заявили гражданские иски на 7 миллионов рублей. Как сообщал РИА Новости адвокат, Изотов настаивал, что именно автомобиль Солтана выехал на встречную полосу. В результате ДТП тяжёлые травмы получила супруга подсудимого.
Приговор вынесен — 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Исковые требования удовлетворены — Солтан Вероники 2,5 миллиона рублей, Солтан Александру — 800 тысяч рублей.
Павел Солтан работал депутатом законодательного собрания Петербурга четырёх созывов, был членом партии «Справедливая Россия». Он автор множества законодательных инициатив в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов. Являлся зампредом постоянной комиссии по социальным вопросам, членом постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам городского парламента. Работал в Координационном совете по делам инвалидов при губернаторе Петербурга, в Совете по делам инвалидов при председателе Совета Федерации.
Павел Солтан был инвалидом с протезами кистей рук, управлял автомобилем с помощью специального оборудования. Со своей супругой он прожил вместе почти четверть века. Они вместе занимались общественной деятельностью и растили двоих дочерей.