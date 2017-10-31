Трое жителей Ростова скончались из-за отравления алкоголем
В Адыгее проводится доследственная проверка по факту смерти трех жителей Ростова
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В Адыгее проводится доследственная проверка по факту смерти трех жителей Ростова
По данным следователей, вечером 30 октября четверо жителей Ростова и двое жителя Воронежской области в гостевом доме «Аманит», расположенном в станице Даховская Майкопского района, выпили спиртосодержащий напиток неизвестного происхождения.
«От отравления данным напитком наступила смерть трех жителей города
Процессуальная проверка по данному факту продолжается.