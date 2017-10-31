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15:26 (мск), источник: Городской репортер

Трое жителей Ростова скончались из-за отравления алкоголем

В Адыгее проводится доследственная проверка по факту смерти трех жителей Ростова из-за отравления алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По данным следователей, вечером 30 октября четверо жителей Ростова и двое жителя Воронежской области в гостевом доме «Аманит», расположенном в станице Даховская Майкопского района, выпили спиртосодержащий напиток неизвестного происхождения.

«От отравления данным напитком наступила смерть трех жителей города Ростов-на-Дону, остальные в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение ГБУЗ “Адыгейская республиканская клиническая больница”», — говорится в сообщении.

Процессуальная проверка по данному факту продолжается.

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