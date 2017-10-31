Пожар произошёл в одном из помещений строящегося Дворца правосудия в Нижнем Новгороде
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
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Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, от огня пострадала площадь около 10 кв.м., сгорели строительные материалы. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электропроводки.
Напомним, дворец правосудия в Нижнем Новгороде будет введён в эксплуатацию в декабре 2017 года. Общая площадь здания составляет около 34 тыс. кв.м. Во дворце правосудия будет расположено около 30 залов судебных заседаний, 150 кабинетов судей и столько же помещений для помощников судей, секретарей и работников аппарата суда.