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16:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пожар произошёл в одном из помещений строящегося Дворца правосудия в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании в строящемся здании на ул. Студенческая, 15 поступило 30 октября около 21:15.

Согласно информации, от огня пострадала площадь около 10 кв.м., сгорели строительные материалы. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электропроводки.

Напомним, дворец правосудия в Нижнем Новгороде будет введён в эксплуатацию в декабре 2017 года. Общая площадь здания составляет около 34 тыс. кв.м. Во дворце правосудия будет расположено около 30 залов судебных заседаний, 150 кабинетов судей и столько же помещений для помощников судей, секретарей и работников аппарата суда.

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