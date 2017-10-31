Узбекистанец пострадал в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Гражданин Узбекистана есть в числе шести пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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Микроавтобус Volkswagen Caravelle и столкнулся с КАМАЗом в понедельник вечером на автодороге Р-158. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шестерых пострадавших. По данным областной службы спасения, большинство погибших и пострадавших граждане Таджикистана. В минздраве области уточнили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

«В Петровскую ЦРБ доставлены четыре гражданина Таджикистана в возрасте 19−36 лет и один 22-летний гражданин Узбекистана. Еще один неустановленный гражданин отправлен в реанимационное отделение больницы Саратова», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пяти погибших трое граждан Таджикистана, личности еще двоих погибших пассажиров микроавтобуса пока не установлены.