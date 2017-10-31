Узбекистанец пострадал в ДТП с микроавтобусом под Саратовом
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 5 человек и пострадали 6.
В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 5 человек и пострадали 6.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Гражданин Узбекистана есть в числе шести пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Микроавтобус Volkswagen Caravelle и столкнулся с КАМАЗом в понедельник вечером на автодороге Р-158. ГИБДД сообщило о пяти погибших и шестерых пострадавших. По данным областной службы спасения, большинство погибших и пострадавших граждане Таджикистана. В минздраве области уточнили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
«В Петровскую ЦРБ доставлены четыре гражданина Таджикистана в возрасте 19−36 лет и один 22-летний гражданин Узбекистана. Еще один неустановленный гражданин отправлен в реанимационное отделение больницы Саратова», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди пяти погибших трое граждан Таджикистана, личности еще двоих погибших пассажиров микроавтобуса пока не установлены.
Ранее полиция задержала водителя фуры по подозрению в совершении ДТП. По предварительным данным МВД, 28-летний водитель КАМАЗа не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу. Заведено дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителю грузовика грозит до семи лет лишения свободы.