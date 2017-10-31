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13:29 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

На улице Самолетной в аварии пострадала женщина-водитель

Женщина-водитель серьезно пострадала в аварии в Екатеринбурге. Как рассказывают очевидцы, за рулем «Лады» она ехала по улице Самолетной.

Когда начала разворачиваться, не заметила кроссовер на встречной полосе. Иномарка влетела в отечественную машину.

В «Ладе» сработали подушки безопасности, сильно ударив женщину в грудную клетку. Кроме того, из-за столкновения повредились двери автомобиля, женщину зажало в салоне. Вытащить ее удалось уже спасателям при помощи специального оборудования. Сейчас женщина в больнице.

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