На улице Самолетной в аварии пострадала женщина-водитель

Когда начала разворачиваться, не заметила кроссовер на встречной полосе. Иномарка влетела в отечественную машину.

В «Ладе» сработали подушки безопасности, сильно ударив женщину в грудную клетку. Кроме того, из-за столкновения повредились двери автомобиля, женщину зажало в салоне. Вытащить ее удалось уже спасателям при помощи специального оборудования. Сейчас женщина в больнице.