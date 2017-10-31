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15:23 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Полиция Казани ищет подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин

(Город Казань KZN.RU, 31 октября). Полиция Казани просит жителей города оказать содействие в установлении личности и местонахождении молодого человека, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.

12 ноября 2016 года в полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов. Она сообщила, что неизвестный, угрожая ей пистолетом, хотел похитить из кассы денежные средства. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 10.00 в магазин зашел неизвестный и, угрожая пистолетом продавцу, потребовал выручку. Женщина не растерялась и оказала ему сопротивление, начала звать на помощь. Не ожидая такого поведения, злоумышленник поспешил скрыться, при этом, он ничего взять не смог.

При проведении оперативных и следственных действий полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом преступления. На одной из них потерпевшая опознала молодого человека, который угрожал ей и хотел забрать деньги. На вид ему 25−30 лет, рост 170−175 см., был одет в куртку цвета хаки и светлую шапку. Также у полицейских есть основания полагать, что соучастником преступления был его знакомый, одетый в белую куртку с ярко-желтыми вставками, с которым они вместе находились в баре, недалеко от магазина, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

В настоящее время розыскные мероприятия продолжаются. Всех, кто может оказать содействие в раскрытии преступления, а также помочь в установлении личности злоумышленника и его местонахождения, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам (843) 294−50−21, 8−917−880−69−87 (отделение по раскрытию грабежей и разбоев) и номерам 02, 052 (анонимно).

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