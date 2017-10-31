В Крыму упавшее дерево повредило ЛЭП, газопровод и «подожгло» авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Непогода, бушевавшая накануне в Крыму, стала причиной сразу нескольких чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Непогода, бушевавшая накануне в Крыму, стала причиной сразу нескольких чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает
Так, около 3 часов ночи из села Песчаное Бахчисарайского района поступил сигнал о падении дерева, которое повредило газопровод и линии электропередач, в результате чего загорелся автомобиль. Приехавшие на место спасатели оперативно потушили автомобиль и распилили 30-метровый тополь, упавший на коммунальные сети.
В тот же день поступило сообщение о том, что на трассе
Кроме того, из
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник вечером на полуостров обрушилась непогода, в том числе град и снег. В результате в Симферополе поваленными оказались несколько деревьев, а на Ангарском перевале произошел ряд ДТП.