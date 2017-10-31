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13:33 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму упавшее дерево повредило ЛЭП, газопровод и «подожгло» авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Непогода, бушевавшая накануне в Крыму, стала причиной сразу нескольких чрезвычайных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Так, около 3 часов ночи из села Песчаное Бахчисарайского района поступил сигнал о падении дерева, которое повредило газопровод и линии электропередач, в результате чего загорелся автомобиль. Приехавшие на место спасатели оперативно потушили автомобиль и распилили 30-метровый тополь, упавший на коммунальные сети.

В тот же день поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь-Ялта упавшее дерево перекрыло движение и повредило троллейбусную линию. Приехавшие спасатели распили дерево и убрали его с проезжей части.

Кроме того, из горно-лесной местности силами спасателей были эвакуированы два автомобиля — ВАЗ 2121 «Нива» и Nissan Juke, которые застряли на труднопроходимых участках дороги.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник вечером на полуостров обрушилась непогода, в том числе град и снег. В результате в Симферополе поваленными оказались несколько деревьев, а на Ангарском перевале произошел ряд ДТП.

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