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15:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Вооруженный 41-летний бомж ограбил 5 офисов выдачи кредитов в Волгограде

Полицейские задержали 41-летнего бомжа, ограбившего пять офисов выдачи займов в разных районах Волгограда, похитив в общей сложности 90 000 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина нападал на офисы с мая по август 2017 года в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах города. Во всех случаях он, угрожая ножом, требовал деньги, получив которые, скрывался. «Перед совершением нападения он покупал новый нож, который выбрасывал сразу после хищения», — заявили в ГУ МВД. Правоохранители выяснили, что мужчина пытался таким образом достать деньги на пропитание.

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