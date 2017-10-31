Вооруженный 41-летний бомж ограбил 5 офисов выдачи кредитов в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина нападал на офисы с мая по август 2017 года в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Красноармейском районах города. Во всех случаях он, угрожая ножом, требовал деньги, получив которые, скрывался. «Перед совершением нападения он покупал новый нож, который выбрасывал сразу после хищения», — заявили в ГУ МВД. Правоохранители выяснили, что мужчина пытался таким образом достать деньги на пропитание.