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16:40 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде мясник с ножом напал на торговый павильон

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавцов мясного павильона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

27 октября около 13:00 на ул. Полоцкого 53-летний мужчина напал на работника торгового павильона по продаже мяса. Войдя в палатку, злоумышленник схватил с прилавка нож и, приставив его к горлу 42-летнего продавца, забрал всю выручку заведения — 6000 рублей, которую потерпевший хранил в кармане фартука. Забрав деньги, нападавший бросил нож на стол и скрылся.

53-летнего мужчину задержали в квартире по месту жительства. Увидев на пороге полицейских, злоумышленник потянулся рукой к карману куртки. Там у него лежал нож. Оперуполномоченные вовремя остановили его и обезоружили.

Выяснилось, что задержанный раньше работал продавцом мяса, а также был судим за убийство, грабёж и разбой. В отношении калининградца следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

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