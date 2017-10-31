Началось рассмотрение дела о ДТП с участием самарского автобуса, где погибли 14 человек

На скамье подсудимых — 56-летний водитель «Неоплана» Александр Ижмуков. Вчера в суде были заслушаны обвинение и показания свидетелей. В частности, выступили непосредственные очевидцы трагедии — супруги Галимовы. Ночью 2 июля они стояли на трассе и ждали свою дочь Марию. Она ехала в том автобусе и должна была сойти на остановке за несколько минут до аварии. К сожалению, девушка погибла. Супруги заявили гражданский иск на 50 млн рублей. Еще один иск подал житель Самары Валерий Мельников, который потерял в ДТП жену и двоих сыновей. Одному из них было 14 лет, а другому всего лишь год. Моральный ущерб он оценивает в 1,5 млн рублей на каждого члена семьи, пишет «Бизнес Онлайн».