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15:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Началось рассмотрение дела о ДТП с участием самарского автобуса, где погибли 14 человек

В понедельник, 30 октября, в Заинске стартовал судебный процесс по резонансному ДТП, в котором погибли 14 человек и еще 15 получили травмы.

На скамье подсудимых — 56-летний водитель «Неоплана» Александр Ижмуков. Вчера в суде были заслушаны обвинение и показания свидетелей. В частности, выступили непосредственные очевидцы трагедии — супруги Галимовы. Ночью 2 июля они стояли на трассе и ждали свою дочь Марию. Она ехала в том автобусе и должна была сойти на остановке за несколько минут до аварии. К сожалению, девушка погибла. Супруги заявили гражданский иск на 50 млн рублей. Еще один иск подал житель Самары Валерий Мельников, который потерял в ДТП жену и двоих сыновей. Одному из них было 14 лет, а другому всего лишь год. Моральный ущерб он оценивает в 1,5 млн рублей на каждого члена семьи, пишет «Бизнес Онлайн».

Напомним, ДТП произошло 2 июля в 0:40 недалеко от Заинска в Татарстане. Автобус «Неоплан», следовавший из Самары в Ижевск врезался в грузовик MAN, который на жесткой сцепке буксировал «КамАЗ», а затем опрокинулся и загорелся. В результате аварии пострадали несколько жителей Самарской области: 6 из них погибли и 5 получили травмы.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Материалы уголовного дела насчитывают 13 томов.

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