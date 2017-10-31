Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
16:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Житель Лысковского района Нижегородской области обвиняется в покушении на убийство посетителя кафе

Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло в д. Головково.

Пьяный гражданин устроил скандал в кафе, для выяснения отношений он вышел на улицу вместе с одним из посетителей. В ходе разборки злоумышленник нанес гражданину несколько ударов ножом. Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Обвиняемый отправлен под арест. Вину в содеянном он не признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь