Житель Лысковского района Нижегородской области обвиняется в покушении на убийство посетителя кафе

Пьяный гражданин устроил скандал в кафе, для выяснения отношений он вышел на улицу вместе с одним из посетителей. В ходе разборки злоумышленник нанес гражданину несколько ударов ножом. Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.