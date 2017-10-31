Житель Лысковского района Нижегородской области обвиняется в покушении на убийство посетителя кафе
Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло в д. Головково.
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Как информирует региональное СУ СК РФ, ЧП произошло в д. Головково.
Пьяный гражданин устроил скандал в кафе, для выяснения отношений он вышел на улицу вместе с одним из посетителей. В ходе разборки злоумышленник нанес гражданину несколько ударов ножом. Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь.
Обвиняемый отправлен под арест. Вину в содеянном он не признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд.