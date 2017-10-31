В центре Уфы эвакуировали сотрудников и посетителей крупного банка
УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Инцидент произошел во вторник, 31 октября.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Инцидент произошел во вторник, 31 октября.
Около полудня посетителей и сотрудников офиса «Сбербанка» на улице Зорге попросили покинуть помещение. Причиной тому послужило обнаружение бесхозной сумки в холле офиса финансового учреждения. Информацию об эвакуации подтвердили в
«Сотрудники полиции прибыли на место после сообщения об обнаружении в банке сумки. Охрана вывела всех людей на улицу. Позднее выяснилось, что она не представляет никакой опасности», — уточнили в правоохранительных органах.
В