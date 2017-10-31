Администратор кафе в Самаре пытался подкупить полицейских

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый является администратором кафе и 20 октября пытался дать 15 тыс. руб. сотруднику подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями за то, чтобы страж порядка не составлял протокол об административном правонарушении (речь шла о работе заведения без лицензии).