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15:49 (мск), источник: Volga News

Администратор кафе в Самаре пытался подкупить полицейских

В Самаре 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту покушения на дачу взятки.

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый является администратором кафе и 20 октября пытался дать 15 тыс. руб. сотруднику подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями за то, чтобы страж порядка не составлял протокол об административном правонарушении (речь шла о работе заведения без лицензии).

После проведения проверки 30 октября было возбуждено уголовное дело.

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