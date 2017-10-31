Администратор кафе в Самаре пытался подкупить полицейских
В Самаре 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту покушения на дачу взятки.
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В Самаре 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту покушения на дачу взятки.
По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый является администратором кафе и 20 октября пытался дать 15 тыс. руб. сотруднику подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями за то, чтобы страж порядка не составлял протокол об административном правонарушении (речь шла о работе заведения без лицензии).
После проведения проверки 30 октября было возбуждено уголовное дело.