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13:55 (мск), источник: Actualitati.md

В Единцах мужчина застрелил из ружья свою тещу

Во время супружеской ссоры, в конфликт вмешалась пожилая женщина. Разъяренный мужчина схватил ружье и выстрелил в 77-летнюю тещу.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел, 29 октября, в 18.30 в селе Онешть, района Единец.

Мужчина ссорился с женой, в какой-то момент в конфликт ввязалась мать женщины. Мужчина рассердился, взял охотничье ружье и выстрелил в старушку. Пуля попала в грудь, вскоре 77-летняя женщина умерла. Случай произошел в доме семьи, сообщили в полиции, пишет crimemoldova.com.

Также известно, что семья не была социально уязвимой, но между супругами возникали конфликты.

Оружие, из которого была застрелена жертва, 44-летний подозреваемый хранил законно, мужчина не был пьян во время инцидента.

Мужчину задержали на 72 часа, ему грозит 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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