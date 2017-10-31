В Единцах мужчина застрелил из ружья свою тещу

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел, 29 октября, в 18.30 в селе Онешть, района Единец.

Мужчина ссорился с женой, в какой-то момент в конфликт ввязалась мать женщины. Мужчина рассердился, взял охотничье ружье и выстрелил в старушку. Пуля попала в грудь, вскоре 77-летняя женщина умерла. Случай произошел в доме семьи, сообщили в полиции, пишет crimemoldova.com.

Также известно, что семья не была социально уязвимой, но между супругами возникали конфликты.

Оружие, из которого была застрелена жертва, 44-летний подозреваемый хранил законно, мужчина не был пьян во время инцидента.