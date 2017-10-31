В Единцах мужчина застрелил из ружья свою тещу
Во время супружеской ссоры, в конфликт вмешалась пожилая женщина. Разъяренный мужчина схватил ружье и выстрелил в 77-летнюю тещу.
Во время супружеской ссоры, в конфликт вмешалась пожилая женщина. Разъяренный мужчина схватил ружье и выстрелил в 77-летнюю тещу.
Инцидент произошел, 29 октября, в 18.30 в селе Онешть, района Единец.
Мужчина ссорился с женой, в
Также известно, что семья не была социально уязвимой, но между супругами возникали конфликты.
Оружие, из которого была застрелена жертва, 44-летний подозреваемый хранил законно, мужчина не был пьян во время инцидента.
Мужчину задержали на 72 часа, ему грозит 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.