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14:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

В Первомайском районе пропала девочка. Сегодня ее разыскивают. Последний раз родные видели 14-летнюю Ангелину Морозову 25 октября.

Источник: Вести - Новосибирск

Вернувшись из школы домой, она оставила учебники. Это все, что нашла бабушка — единственный опекун ребенка. Так и не дождавшись внучки, вечером она заявила о пропаже. Раньше Ангелина не пропадала. У нее среднее телосложение, светло-русые волосы. Рост около 160 сантиметров. Была одета в темную куртку, черные джинсы и черную шапку. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки — просят звонить в полицию.

Поисками также занимается отряд «Доброспас».

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