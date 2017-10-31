В Новосибирске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу
В Первомайском районе пропала девочка. Сегодня ее разыскивают. Последний раз родные видели 14-летнюю Ангелину Морозову 25 октября.
В Первомайском районе пропала девочка. Сегодня ее разыскивают. Последний раз родные видели 14-летнюю Ангелину Морозову 25 октября.
Вернувшись из школы домой, она оставила учебники. Это все, что нашла бабушка — единственный опекун ребенка. Так и не дождавшись внучки, вечером она заявила о пропаже. Раньше Ангелина не пропадала. У нее среднее телосложение,
Поисками также занимается отряд «Доброспас».