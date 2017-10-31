В Новосибирске разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Вернувшись из школы домой, она оставила учебники. Это все, что нашла бабушка — единственный опекун ребенка. Так и не дождавшись внучки, вечером она заявила о пропаже. Раньше Ангелина не пропадала. У нее среднее телосложение, светло-русые волосы. Рост около 160 сантиметров. Была одета в темную куртку, черные джинсы и черную шапку. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки — просят звонить в полицию.