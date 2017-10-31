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14:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье в пруду нашли тело неизвестного мужчины

Причины гибели пока не установлены.

Тело неизвестного мужчины нашли в пруду в Чайковском районе Прикамья недалеко от села Уральское 31 октября.

Первыми его обнаружили местные жители, которые обратились в полицию. Силовики достали тело из воды. Личность погибшего и обстоятельства его гибели пока не установлены.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР России по Пермскому краю, более подробной информации о произошедшем нет.

МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям о том, что нужно быть осторожнее вблизи водоёмов.

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