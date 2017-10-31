В Прикамье в пруду нашли тело неизвестного мужчины
Причины гибели пока не установлены.
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Причины гибели пока не установлены.
Тело неизвестного мужчины нашли в пруду в Чайковском районе Прикамья недалеко от села Уральское 31 октября.
Первыми его обнаружили местные жители, которые обратились в полицию. Силовики достали тело из воды. Личность погибшего и обстоятельства его гибели пока не установлены.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР России по Пермскому краю, более подробной информации о произошедшем нет.
МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям о том, что нужно быть осторожнее вблизи водоёмов.