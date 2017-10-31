Бывший игрок омского «Авангарда» Мусатов задержан в Москве из-за дебоша с пистолетом
Муж омской гимнастки Евгении Канаевой засветился в очередном скандале. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Муж омской гимнастки Евгении Канаевой засветился в очередном скандале. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
В минувшие выходные в московском ресторане на Таганской улице произошел неприятный инцидент. Один из посетителей устроил пьяный дебош. Отметим, что при этом в руках у мужчины был заряженный пистолет.
Работники ресторана решили вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что дебош устроил Игорь Мусатов — хоккеист, выступающий в КХЛ за словацкий «Слован».
Напомним, что это не первый случай, когда Мусатов устраивает бесчинство в столице. В марте 2015 года хоккеист отказался оплачивать счет на 1 700 рублей, и персоналу также пришлось вызывать полицию.
Отметим, что Игорь Мусатов также является мужем омской Гимнастки Евгении Канаевой.