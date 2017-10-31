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15:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

При столкновении двух казанских автобусов 16-летняя пассажирка сломала ребро

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Казани при падении в автобусе пострадала 16-летняя девушка, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне днем 35-летний водитель автобуса № 5 напротив дома № 88а по улице Юлиуса Фучика столкнулся с автобусом № 34, следовавшем в попутном направлении.

В результате аварии пассажирка автобуса № 5 получила закрытый перелом ребра.

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