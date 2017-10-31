При столкновении двух казанских автобусов 16-летняя пассажирка сломала ребро
(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Казани при падении в автобусе пострадала 16-летняя девушка, сообщает
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(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Казани при падении в автобусе пострадала 16-летняя девушка, сообщает
Накануне днем 35-летний водитель автобуса № 5 напротив дома № 88а по улице Юлиуса Фучика столкнулся с автобусом № 34, следовавшем в попутном направлении.
В результате аварии пассажирка автобуса № 5 получила закрытый перелом ребра.