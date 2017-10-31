В Краснодарском крае сошло несколько селей
Утром в Туапсинском районе на железную дорогу сошел сель. На месте работает оперативная группа Туапсинского
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Утром в Туапсинском районе на железную дорогу сошел сель. На месте работает оперативная группа Туапсинского
В 13 часов в МЧС поступила информация о сходе грязекаменной массы на технологическую дорогу в районе Красной Поляны. Трасса была перекрыта. На месте работает оперативная группа сочинского