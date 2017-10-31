Калининградец получил два огнестрельных ранения, пытаясь разнять драку

По предварительным данным, возле магазина между несколькими мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку.

«В тот момент, когда потерпевший пытался разнять оппонентов, подошёл незнакомец и несколько раз выстрелил в участников конфликта, после чего скрылся», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД.

С места происшествия изъяли пистолетную гильзу диаметром 9 мм и резиновую пулю того же калибра. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний калининградец, ранее судимый за незаконный оборот оружия и умышленное причинение вреда здоровью. У предполагаемого преступника изъяли травматический пистолет.