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15:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец получил два огнестрельных ранения, пытаясь разнять драку

В Калининграде 18-летний парень получил два непроникающих огнестрельных ранения. Инцидент произошёл вечером 29 октября на улице Артиллерийской.

По предварительным данным, возле магазина между несколькими мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку.

«В тот момент, когда потерпевший пытался разнять оппонентов, подошёл незнакомец и несколько раз выстрелил в участников конфликта, после чего скрылся», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД.

С места происшествия изъяли пистолетную гильзу диаметром 9 мм и резиновую пулю того же калибра. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний калининградец, ранее судимый за незаконный оборот оружия и умышленное причинение вреда здоровью. У предполагаемого преступника изъяли травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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