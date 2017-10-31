Калининградец получил два огнестрельных ранения, пытаясь разнять драку
В Калининграде 18-летний парень получил два непроникающих огнестрельных ранения. Инцидент произошёл вечером 29 октября на улице Артиллерийской.
В Калининграде 18-летний парень получил два непроникающих огнестрельных ранения. Инцидент произошёл вечером 29 октября на улице Артиллерийской.
По предварительным данным, возле магазина между несколькими мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку.
«В тот момент, когда потерпевший пытался разнять оппонентов, подошёл незнакомец и несколько раз выстрелил в участников конфликта, после чего скрылся», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
С места происшествия изъяли пистолетную гильзу диаметром 9 мм и резиновую пулю того же калибра. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний калининградец, ранее судимый за незаконный оборот оружия и умышленное причинение вреда здоровью. У предполагаемого преступника изъяли травматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.