На ликвидацию последствий потопа в Калининграде потребуется 1,5−2 недели

Источник: Калининград.Ru

На ликвидацию последствий подтоплений в Калининграде потребуется 1,5−2 недели. Об этом заявил и.о. председателя комитета городского хозяйства Владимир Машков во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 31 октября.

Сейчас необходимо вести системную работу, в том числе мы подключили управляющие компании для работы с подтопленными домами, чтобы ликвидировать последствия в течение 1,5−2 недель. Естественно, возможен какой-то ущерб, будем его смотреть Машков

Глава Калининграда Александр Ярошук поручил администрации оказать помощь жителям, которые пострадали от потопа. По его словам, необходимо поддерживать подходы к домам, подключить социальные службы для работы с людьми с ограниченными возможностями, предоставить медикаменты и продукты, организовать переезд в маневренный фонд для тех, кто в этом нуждается.