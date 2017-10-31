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14:39 (мск), источник: Калининград.Ru

На ликвидацию последствий потопа в Калининграде потребуется 1,5−2 недели

Глава города поручил оказать помощь пострадавшим местным жителям.

Источник: Калининград.Ru

На ликвидацию последствий подтоплений в Калининграде потребуется 1,5−2 недели. Об этом заявил и.о. председателя комитета городского хозяйства Владимир Машков во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 31 октября.

Сейчас необходимо вести системную работу, в том числе мы подключили управляющие компании для работы с подтопленными домами, чтобы ликвидировать последствия в течение 1,5−2 недель. Естественно, возможен какой-то ущерб, будем его смотреть
Машков

Глава Калининграда Александр Ярошук поручил администрации оказать помощь жителям, которые пострадали от потопа. По его словам, необходимо поддерживать подходы к домам, подключить социальные службы для работы с людьми с ограниченными возможностями, предоставить медикаменты и продукты, организовать переезд в маневренный фонд для тех, кто в этом нуждается.

В субботу, 28 октября, несколько улиц Калининграда оказались под водой. Из-за обильных осадков начал повышаться уровень воды в реке Лесной и ручьях Товарном, Менделеевском, Воздушном, Лесном. В общей сложности по городу затопило около трёхсот подвалов.

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