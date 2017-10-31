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15:13 (мск), источник: NewsKo

Бывшего старшего государственного лесного инспектора Прикамья будут судить за получение взяток в крупном размере

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего государственного лесного инспектора Пермского края — директора государственного казенного учреждения «Красновишерское лесничество».

В краевой прокуратуре рассказали, что она обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 1, 3, п. п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе, сопряженное с её вымогательством, в значительном, крупном размере, за незаконные действия (бездействие), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что обвиняемая, с августа по октябрь 2016 года получила от арендаторов лесных участков более 400 тыс. руб.

В частности, старший государственной лесной инспектор края давала указания своим подчиненным о проверке лесных участков. В случае выявления нарушений законодательства со стороны арендаторов, данные факты не включались в соответствующие акты, а за их укрывательство или освобождение от ответственности, она требовала денежное вознаграждение.

Материалы дела будут направлены природоохранной прокуратурой в Красновишерский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за данные преступления составляет 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет.

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