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15:22 (мск), источник: 36on.ru

Подростки жестоко избили мужчину из-за четырех пар носков и сахара

17 и 18-летние жители Воронежской области осуждены за разбойное нападение на пожилого мужчину.

Инцидент, как сообщают следователи, произошел 27 апреля 2017 года в селе Писаревка Кантемировского района. Два подростка, 18 и 16 (на тот момент) лет проникли в частный дом, принадлежащий 61-летнему местному жителю. Молодые люди начали жестоко избивать пенсионера, требуя отдать им деньги.

От ударов мужчина периодически терял сознание, юные злоумышленники приводили его в чувство и снова избивали. Кроме того, 18-летний парень угрожал мужчине, приставляя к его шее и животу вилку. Получив от пенсионера отказ в выдаче денег, старший из подросток разбил ногами телевизор, перед эти опрокинув его на пол.

Обыскав дом, молодые люди не обнаружили ни денег, ни ценного имущества. В итоге, подростки похитили из дома четыре пары мужских носков и три пакета с сахаром. Украденным они распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии молодые люди признали свою вину. Приговором суда 17-летнему жителю Воронежской области назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Его старший товарищ получил три года и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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