На метромосту в Омске произошло сразу четыре аварии

На мосту имени 60-летия Победы случилось сразу четыре ДТП — все по направлению из центра на Левобережье. Одна авария дислоцируется прямо на мосту. Остальные три — на съезде с него. Следствием этого стала огромная пробка, которая начинается в Центральном округе и тянется через весь мост в Кировский.