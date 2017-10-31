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15:40 (мск), источник: Om1.ru

На метромосту в Омске произошло сразу четыре аварии

В вечерний час пик омичей ждут 6-балльные пробки. И это, возможно, ещё не предел!

На мосту имени 60-летия Победы случилось сразу четыре ДТП — все по направлению из центра на Левобережье. Одна авария дислоцируется прямо на мосту. Остальные три — на съезде с него. Следствием этого стала огромная пробка, которая начинается в Центральном округе и тянется через весь мост в Кировский.

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