В Воронеже с гендиректора фирмы взыскали 600 тысяч рублей, похищенных из бюджета
Ленинский райсуд Воронежа рассмотрел дело гендиректора ООО «СпецСтрой Черноземье». Руководителя судили за мошенничество при получении выплат.
Ленинский райсуд Воронежа рассмотрел дело гендиректора ООО «СпецСтрой Черноземье». Руководителя судили за мошенничество при получении выплат.
По версии следствия, глава компании получил больше 604 тысяч рублей федеральной субсидии на возмещение затрат для оборудования рабочих мест для инвалидов. Но на самом деле в компании люди с ограниченными возможностями не работали. А деньги директор похитил.
«Осужденный добровольно деньги не вернул, поэтому прокурор города направил в суд иск о взыскании ущерба, — рассказали в