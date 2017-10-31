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15:23 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже с гендиректора фирмы взыскали 600 тысяч рублей, похищенных из бюджета

Ленинский райсуд Воронежа рассмотрел дело гендиректора ООО «СпецСтрой Черноземье». Руководителя судили за мошенничество при получении выплат.

Источник: Новости Воронежа

По версии следствия, глава компании получил больше 604 тысяч рублей федеральной субсидии на возмещение затрат для оборудования рабочих мест для инвалидов. Но на самом деле в компании люди с ограниченными возможностями не работали. А деньги директор похитил.

«Осужденный добровольно деньги не вернул, поэтому прокурор города направил в суд иск о взыскании ущерба, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — Суд удовлетворил требования в полном объеме».

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