Минчанке за взлом аккаунтов возлюбленного грозит уголовный срок
Девушка хотела обратить на себя внимание молодого человека, заблокировав ему доступ к
Девушка хотела обратить на себя внимание молодого человека, заблокировав ему доступ к
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Два уголовных дела возбуждены в отношении 17-летней минчанки, которая взломала аккаунты своего бывшего возлюбленного, рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.
В милицию обратился молодой человек, попросив установить лицо, которое взломало его аккаунты и изменило все учетные записи, тем самым заблокировав доступы к
В ходе проведения проверки было установлено, что аккаунты взломала бывшая девушка заявителя, с которой он ранее совместно проживал и которой был известен пароль от его электронной почты. Аккаунты были привязаны к почте.
Девушка пояснила, что с парнем они расстались
В отношении несовершеннолетней девушки возбуждены уголовные дела по статье 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) и статье 351 (Компьютерный саботаж) Уголовного кодекса Беларуси.