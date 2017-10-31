Сдал на автомойку, а нашел на рынке: в Ташкенте угнали Lacetti
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Алибоев Нурилло Гайбулло угли угнал автомобиль марки Lacetti в Сергелийском районе с автомойки.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Алибоев Нурилло Гайбулло угли угнал автомобиль марки Lacetti в Сергелийском районе с автомойки.
Гражданин Расулов Нурбек Собирович оставил свою автомашину марки Lacetti на мойке, при этом ключи находились в замке зажигания.
Сотрудники органов внутренних дел обнаружили данный автомобиль около рынка «Куйлюк» Бектемирского района, передает
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 267 УК Узбекистана, подозреваемый был задержан.