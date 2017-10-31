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17:02 (мск), источник: Sputnik

Сдал на автомойку, а нашел на рынке: в Ташкенте угнали Lacetti

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Алибоев Нурилло Гайбулло угли угнал автомобиль марки Lacetti в Сергелийском районе с автомойки.

Источник: Sputnik

Гражданин Расулов Нурбек Собирович оставил свою автомашину марки Lacetti на мойке, при этом ключи находились в замке зажигания.

Сотрудники органов внутренних дел обнаружили данный автомобиль около рынка «Куйлюк» Бектемирского района, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 267 УК Узбекистана, подозреваемый был задержан.

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