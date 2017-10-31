Москва не доверит Ленобласти разбираться в громком деле о контрабанде алкоголя

Верховный суд повторно рассмотрел представление замгенпрокурора Владимира Малиновского, требовавшего изменить подсудность уголовного дела в отношении Дмитрия Михальченко и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в контрабанде элитного алкоголя.
На этот раз во время слушаний в кассационной инстанции ВС аргументы были примерно такими же. В представлении говорилось о том, что Дмитрий Михальченко обладает связями во властных структурах и правоохранительных органах Санкт-Петербурга и Ленобласти, используя которые может помешать объективному рассмотрению своего дела в суде «родного» региона. Еще находясь под следствием и пытаясь снять арест с двух контейнеров, в которых находился алкоголь на €500 тысяч, Михальченко звонил руководителю УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александру Родионову и начальнику управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Виктору Воронину. Они олигарху не помогли и сейчас проходят свидетелями по возбужденному в его отношении уголовному делу. Оба были допрошены и рассказали, как через них пытался решать вопросы господин Михальченко.
Представители надзорного ведомства указали, что рассмотрение дела в Кингисеппском суде «не обеспечит объективности судопроизводства», а местные судьи могут быть пристрастными к нему, поэтому его необходимо рассматривать на более высоком уровне в Москве, который осуществлял судебный контроль за ходом расследования с самого начала.
Напомним, по версии следствия, Дмитрий Михальченко, Борис Коревский, совладелец компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский и гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко начиная с 2015 года нелегально ввозили в страну элитный алкоголь, стоимость одной бутылки которого доходила до 50 тысяч рублей.
Если изначально в деле речь шла о контрабанде на сумму около 1,7 млн рублей, то сейчас, по некоторым данным, она выросла до 60 млн рублей.