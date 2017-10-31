Москва не доверит Ленобласти разбираться в громком деле о контрабанде алкоголя

На этот раз во время слушаний в кассационной инстанции ВС аргументы были примерно такими же. В представлении говорилось о том, что Дмитрий Михальченко обладает связями во властных структурах и правоохранительных органах Санкт-Петербурга и Ленобласти, используя которые может помешать объективному рассмотрению своего дела в суде «родного» региона. Еще находясь под следствием и пытаясь снять арест с двух контейнеров, в которых находился алкоголь на €500 тысяч, Михальченко звонил руководителю УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александру Родионову и начальнику управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Виктору Воронину. Они олигарху не помогли и сейчас проходят свидетелями по возбужденному в его отношении уголовному делу. Оба были допрошены и рассказали, как через них пытался решать вопросы господин Михальченко.