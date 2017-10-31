Пациент напал на врача-нейрохирурга во время осмотра в Братске
Позже нападавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.
Позже нападавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.
Мужчина напал на
«Сотрудники травмпункта вызвали наряд полиции. Врач написал заявление в правоохранительные органы», — сообщили в
В последнее время практически каждый день в федеральных и региональных СМИ появляется информация о новых случаях нападения на врачей. Работники поликлиник, больниц, станций скорой медицинской помощи ежедневно выходят на работу, часто оставаясь беззащитными.
В этом году к профессиональному празднику медицинских работников, отмечаемому 18 июня, Госдума приняла в первом чтении сразу два законопроекта, предусматривающих наказание за нападение на них и попытки не пустить врачей к пациентам, в том числе за блокирование машин скорой помощи. Любые насильственные действия в отношении врача и сам факт угрозы убийством, будут нести серьёзную повышенную уголовную ответственность.