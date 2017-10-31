Пациент напал на врача-нейрохирурга во время осмотра в Братске

Мужчина напал на врача-нейрохирурга прямо во время осмотра в Братске накануне, 30 октября. По словам очевидцев, в медицинском кабинете у пациента произошел выплеск агрессии, он несколько раз ударил медика ногой в спину и грудь. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку. Мужчина скрылся из больницы, но позже обратился в травмпункт Братской городской больницы № 1 с ушибами и ссадинами лица. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Сотрудники травмпункта вызвали наряд полиции. Врач написал заявление в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.

В последнее время практически каждый день в федеральных и региональных СМИ появляется информация о новых случаях нападения на врачей. Работники поликлиник, больниц, станций скорой медицинской помощи ежедневно выходят на работу, часто оставаясь беззащитными.