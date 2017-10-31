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16:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пациент напал на врача-нейрохирурга во время осмотра в Братске

Позже нападавший обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами.

Мужчина напал на врача-нейрохирурга прямо во время осмотра в Братске накануне, 30 октября. По словам очевидцев, в медицинском кабинете у пациента произошел выплеск агрессии, он несколько раз ударил медика ногой в спину и грудь. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку. Мужчина скрылся из больницы, но позже обратился в травмпункт Братской городской больницы № 1 с ушибами и ссадинами лица. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Сотрудники травмпункта вызвали наряд полиции. Врач написал заявление в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.

В последнее время практически каждый день в федеральных и региональных СМИ появляется информация о новых случаях нападения на врачей. Работники поликлиник, больниц, станций скорой медицинской помощи ежедневно выходят на работу, часто оставаясь беззащитными.

В этом году к профессиональному празднику медицинских работников, отмечаемому 18 июня, Госдума приняла в первом чтении сразу два законопроекта, предусматривающих наказание за нападение на них и попытки не пустить врачей к пациентам, в том числе за блокирование машин скорой помощи. Любые насильственные действия в отношении врача и сам факт угрозы убийством, будут нести серьёзную повышенную уголовную ответственность.

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