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18:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бывший госинспектор труда на Кубани приговорена к 7 годам за взятку

НОВОРОССИЙСК, 31 октября, ФедералПресс. Экс-сотрудница государственной инспекции труда в Краснодарском крае признана виновной в незаконной попытке увода компании «Новоморснаб» от административной ответственности и получении за это взятки в 153 тысячи рублей.

Установлено, что виновная, являясь должностным лицом, в начале сентября прошлого года получила взятку в размере 153 тысяч рублей от представителя ООО «Новоморснаб». За это она должна была увести юридическое лицо от административной ответственности, сообщает KrasnodarMedia.

Суд приговорил экс-сотрудницу к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждения сроком на 10 лет, и к штрафу в размере 1 млн 530 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

«ФедералПресс» напоминает, что директор Красновишерского лесничества пойдет под суд за вымогательство взяток.

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