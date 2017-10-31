Бывший госинспектор труда на Кубани приговорена к 7 годам за взятку
НОВОРОССИЙСК, 31 октября, ФедералПресс.
НОВОРОССИЙСК, 31 октября, ФедералПресс.
Установлено, что виновная, являясь должностным лицом, в начале сентября прошлого года получила взятку в размере 153 тысяч рублей от представителя ООО «Новоморснаб». За это она должна была увести юридическое лицо от административной ответственности, сообщает KrasnodarMedia.
Суд приговорил
«ФедералПресс» напоминает, что директор Красновишерского лесничества пойдет под суд за вымогательство взяток.