Бывший госинспектор труда на Кубани приговорена к 7 годам за взятку

Установлено, что виновная, являясь должностным лицом, в начале сентября прошлого года получила взятку в размере 153 тысяч рублей от представителя ООО «Новоморснаб». За это она должна была увести юридическое лицо от административной ответственности, сообщает KrasnodarMedia.

Суд приговорил экс-сотрудницу к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждения сроком на 10 лет, и к штрафу в размере 1 млн 530 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.