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16:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автобус с 49 пассажирами перевернулся на трассе Алматы — Шымкент

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Один человек погиб, более 20 попали в больницу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области.

По информации ведомства, примерно в 3:20 31 октября на трассе Алматы — Шымкент, близ села Айша-биби, перевернулся автобус, в котором находился, по уточненным данным, 49 пассажиров и два водителя. Один из пассажиров, 1997 года рождения, погиб.

Для оказания скорой медицинской помощи были задействованы 13 санитарных автомашин.

Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. В городскую больницу № 1 доставили 28 человек, восемь из которых госпитализировали, 19 отпустили домой. Один ребенок был доставлен в областную детскую больницу.

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