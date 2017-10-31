Автобус с 49 пассажирами перевернулся на трассе Алматы — Шымкент

По информации ведомства, примерно в 3:20 31 октября на трассе Алматы — Шымкент, близ села Айша-биби, перевернулся автобус, в котором находился, по уточненным данным, 49 пассажиров и два водителя. Один из пассажиров, 1997 года рождения, погиб.