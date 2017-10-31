Автобус с 49 пассажирами перевернулся на трассе Алматы — Шымкент
АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Один человек погиб, более 20 попали в больницу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила
АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Один человек погиб, более 20 попали в больницу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила
По информации ведомства, примерно в 3:20 31 октября на трассе Алматы — Шымкент, близ села
Для оказания скорой медицинской помощи были задействованы 13 санитарных автомашин.
Троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. В городскую больницу № 1 доставили 28 человек, восемь из которых госпитализировали, 19 отпустили домой. Один ребенок был доставлен в областную детскую больницу.