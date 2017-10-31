Три района Волгоградской области частично остались без света из-за непогоды
Жители трех районов Волгоградской области во вторник частично остались без электроснабжения
Жители трех районов Волгоградской области во вторник частично остались без электроснабжения
«Днем
В
По словам представитель ГУМЧС России по Волгоградской области, шквалистое усиление ветра сохранится в ночь на 1 ноября. «Не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. Следует воздержаться от выхода на улицу. Если непогода застала вас на открытой территории — обходите слабо укрепленные конструкции и постарайтесь укрыться в капитальных строениях», — предупредил собеседник агентства.
Проливные дожди и сильный ветер пришли на юг России с 29 октября. Ухудшение погодных условий произошло практически по всем регионам Южного и