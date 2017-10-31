МЧС предупреждает о резком усилении ветра в Северной столице
Жителей города просят быть острожными на улице.
Жителей города просят быть острожными на улице.
В Петербурге резко усилится ветер, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Погода в Северной столице изменится 31 октября.
Согласно прогнозу синоптиков, скорость порывов ветра с северных направлений составит до 14 метров в секунду.
Жителям города советуют держаться подальше от больших деревьев, громоздких конструкций и неустойчивых рекламных щитов, а также обходить стороной линии электропередач и другие потенциально опасные объекты.