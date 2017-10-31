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16:56 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МЧС предупреждает о резком усилении ветра в Северной столице

Жителей города просят быть острожными на улице.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 66% 763 мм рт. ст. 2 м/с

В Петербурге резко усилится ветер, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области. Погода в Северной столице изменится 31 октября.

Согласно прогнозу синоптиков, скорость порывов ветра с северных направлений составит до 14 метров в секунду.

Жителям города советуют держаться подальше от больших деревьев, громоздких конструкций и неустойчивых рекламных щитов, а также обходить стороной линии электропередач и другие потенциально опасные объекты.

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