Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Спикер Молдавии стал временным президентом страны - СМИ
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
16:27 (мск), источник: АиФ Казань

В Набережных Челнах из-за задымления в школе эвакуировали 35 человек

35 человек эвакуировали из школы, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

31 октября примерно в 13.20 поступило сообщение о задымлении в школе № 50 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной в Набережных Челнах по ул. Ш. Усманова, 19.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитовой на 4 этаже здания. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 35 человек. Пострадавших нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Школа партизана Попова. Как танкист ввёл в строй с десяток производств
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь