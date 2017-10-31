В Набережных Челнах из-за задымления в школе эвакуировали 35 человек

31 октября примерно в 13.20 поступило сообщение о задымлении в школе № 50 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной в Набережных Челнах по ул. Ш. Усманова, 19.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитовой на 4 этаже здания. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 35 человек. Пострадавших нет.