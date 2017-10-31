В аэропорту Кишинева задержан преступник, находящийся в международном розыске
Мужчина подозревается в совершении серии краж двумя годами ранее.
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Мужчина подозревается в совершении серии краж двумя годами ранее.
Правоохранители сообщают, что преступник напал на мужчину и украл у него мобильный телефон стоимостью 2 тысячи леев. После совершенного преступления 31-летний молдаванин скрывался в России.
Не исключается причастность задержанного еще минимум к пяти подобным правонарушениям.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.