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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве задержали сына главы МВД Украины

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр задержан после обыска сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом во вторник, 31 октября, сообщил бывший советник главы МВД Илья Кива, передает телеканал «112 Украина».

Источник: Reuters

«Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали», — заявил Кива.

Он добавил, что у Александра Авакова изъяли телефоны и планшеты. «Знаю это на 100 процентов, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», — объяснил Кива.

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Ранее в этот же день Арсен Аваков в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что у его сына проводятся обыски. По данным издания, следственные действия проходят в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.

В феврале 2016-го в YouTube появилось видео, на котором мужчина, похожий на сына главы МВД Украины, проигрывает 100 тысяч гривен (около 3800 долларов) в подпольном казино в Харькове. На кадрах видно, что молодой человек приходит на игру с сумкой, из которой пачками достает двухсотгривенные купюры и ставит на кон.

В январе 2016-го было опубликовано видео, на котором нектор, якобы Аваков-младший, ведет разговор с человеком, похожим на бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря, о госзакупке рюкзаков для МВД. Беседа происходит в кабинете главы МВД Украины. Из разговора понятно, что этот человек хочет поставить крупную партию рюкзаков в ведомство, но просит предоплату. Рюкзаки действительно были закуплены, позже Генпрокуратура Украины начала уголовное производство из-за того, что их закупочная цена оказалась в шесть раз выше рыночной.

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