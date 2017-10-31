В Киеве задержали сына главы МВД Украины

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«Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали», — заявил Кива.

Он добавил, что у Александра Авакова изъяли телефоны и планшеты. «Знаю это на 100 процентов, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», — объяснил Кива.

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Ранее в этот же день Арсен Аваков в комментарии «Украинской правде» подтвердил, что у его сына проводятся обыски. По данным издания, следственные действия проходят в рамках расследования так называемого дела о рюкзаках.

В феврале 2016-го в YouTube появилось видео, на котором мужчина, похожий на сына главы МВД Украины, проигрывает 100 тысяч гривен (около 3800 долларов) в подпольном казино в Харькове. На кадрах видно, что молодой человек приходит на игру с сумкой, из которой пачками достает двухсотгривенные купюры и ставит на кон.