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16:31 (мск), источник: Клопс.ru

В аварии в Зеленоградском районе погибла сотрудница «Янтарьэнерго», её коллега получил травмы

В аварию около пос. Красноторовка Зеленоградского района попали сотрудники светлогорского филиала компании «Янтарьэнерго». Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь организации Анастасия Вольнова.

«Мы ещё не знаем всех обстоятельств случившегося. Руководство компании окажет всю возможную поддержку сотруднику, который оказался в больнице, и помощь семье погибшей коллеги. Это наша общая трагедия», — сообщила пресс-секретарь «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

Как сообщил источник в экстренных службах, по уточнённым данным, авария произошла около 10:30 примерно в 1,5 км от посёлка Ягодное. Там сотрудники компании проводили осмотр электросетей, после чего поехали в сторону пос. Красноторовка.

Их автомобиль Renault врезался в придорожное дерево. Основной удар пришёлся на сторону 27-летней пассажирки. 39-летнего водителя выбросило из машины через лобовое стекло. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали до приезда спасателей. Девушка с множественными переломами была зажата в машине, она погибла до приезда медиков. Тело извлекли сотрудники МЧС.

По данным источника, молодой человек — житель пос. Александровка Зеленоградского района. Погибшая женщина жила в Светлогорске, у неё остался четырёхлетний сын.

Как сообщили в УМВД по Калининградской области, по факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ДТП случилось у пос. Красноторовка около 13:00. Автомобиль Renault ехал со стороны Балтийска и врезался в придорожное дерево.

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