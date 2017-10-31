В аварии в Зеленоградском районе погибла сотрудница «Янтарьэнерго», её коллега получил травмы
В аварию около пос. Красноторовка Зеленоградского района попали сотрудники светлогорского филиала компании «Янтарьэнерго». Об этом Клопс.Ru сообщила
В аварию около пос. Красноторовка Зеленоградского района попали сотрудники светлогорского филиала компании «Янтарьэнерго». Об этом Клопс.Ru сообщила
«Мы ещё не знаем всех обстоятельств случившегося. Руководство компании окажет всю возможную поддержку сотруднику, который оказался в больнице, и помощь семье погибшей коллеги. Это наша общая трагедия», — сообщила
Как сообщил источник в экстренных службах, по уточнённым данным, авария произошла около 10:30 примерно в 1,5 км от посёлка Ягодное. Там сотрудники компании проводили осмотр электросетей, после чего поехали в сторону пос. Красноторовка.
Их автомобиль Renault врезался в придорожное дерево. Основной удар пришёлся на сторону 27-летней пассажирки. 39-летнего водителя выбросило из машины через лобовое стекло. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали до приезда спасателей. Девушка с множественными переломами была зажата в машине, она погибла до приезда медиков. Тело извлекли сотрудники МЧС.
По данным источника, молодой человек — житель пос. Александровка Зеленоградского района. Погибшая женщина жила в Светлогорске, у неё остался четырёхлетний сын.
Как сообщили в УМВД по Калининградской области, по факту аварии проводится проверка.
Ранее сообщалось, что ДТП случилось у пос. Красноторовка около 13:00. Автомобиль Renault ехал со стороны Балтийска и врезался в придорожное дерево.