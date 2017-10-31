В аварии в Зеленоградском районе погибла сотрудница «Янтарьэнерго», её коллега получил травмы

«Мы ещё не знаем всех обстоятельств случившегося. Руководство компании окажет всю возможную поддержку сотруднику, который оказался в больнице, и помощь семье погибшей коллеги. Это наша общая трагедия», — сообщила пресс-секретарь «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

Как сообщил источник в экстренных службах, по уточнённым данным, авария произошла около 10:30 примерно в 1,5 км от посёлка Ягодное. Там сотрудники компании проводили осмотр электросетей, после чего поехали в сторону пос. Красноторовка.

Их автомобиль Renault врезался в придорожное дерево. Основной удар пришёлся на сторону 27-летней пассажирки. 39-летнего водителя выбросило из машины через лобовое стекло. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали до приезда спасателей. Девушка с множественными переломами была зажата в машине, она погибла до приезда медиков. Тело извлекли сотрудники МЧС.

По данным источника, молодой человек — житель пос. Александровка Зеленоградского района. Погибшая женщина жила в Светлогорске, у неё остался четырёхлетний сын.

Как сообщили в УМВД по Калининградской области, по факту аварии проводится проверка.