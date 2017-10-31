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16:45 (мск), источник: Sputnik.by

Прокуратура Минской области рассказала, где чаще берут взятки

МИНСК, 31 окт — Sputnik. В Минской области чаще всего коррупционные преступления совершаются в сфере госуправления, сельском хозяйстве и строительстве, сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Sputnik.by

Прокуроры Минской области подвели тоги антикоррупционной работы за девять месяцев 2017 года.

«В 2017 году коррупционные преступления выявлялись в сфере государственного управления, в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности», — сообщила Sputnik во вторник прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области Юлия Олехнович.

По ее словам, всего за январь — сентябрь 2017 года в Минской области было зарегистрировано 457 коррупционных преступлений.

Как и ранее, подавляющее число преступлений коррупционной направленности составляют получение взятки и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сказала собеседник Sputnik.

«Свежие» коррупционные дела

При этом она привела наиболее «свежие» уголовные дела, которые были возбуждены по коррупционным статьям.

Олехнович сообщила, что должностное лицо ОАО «Слуцкий агросервис «попался на том, что организовал заключение фиктивных договоров подряда, необоснованно завысил стоимость работ, и снял деньги со счетов. «В результате его противоправных «Слуцкому агросервису» причинен имущественный вред в размере более 27 тысяч рублей», — сказала прокурор.

По ее словам, продолжается расследование уголовного дела за получение взяток в отношении одного из руководителей ГУ «Психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов № 1» — речь идет об откатах за решение вопроса о признании субъекта хозяйствования победителем в проводимых государственных закупках.

Прокурорский надзор

Олехнович также подчеркнула, одним из приоритетных направлений в служебной деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией.

По ее словам, прокуратурой Минской области за 9 месяцев текущего года проведено 104 проверки. «95 лиц официально предупреждены о недопустимости нарушения законодательства о борьбе с коррупцией», — сказала прокурор.

По требованиям прокуроров за нарушения антикоррупционного законодательства 188 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, при этом трое освобождены от занимаемых должностей, 60 лиц привлечено к административной ответственности, 18 —к материальной на общую сумму три тысячи рублей, уточнила она.

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