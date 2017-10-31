Пьяный мужчина утонул в мелкой речушке в Калинковичском районе
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения пенсионер утонул в реке в Калинковичском районе, сообщила во вторник газета «Гомельская правда».
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения пенсионер утонул в реке в Калинковичском районе, сообщила во вторник газета «Гомельская правда».
Инцидент произошел возле деревни Рудня Горбовичская: несколько мужчин вечером употребляли алкоголь на берегу реки Неначь. Затем компания ушла, а у водоема остался житель Калинковичей.
По данным издания, 61-летнего мужчины хватились на следующий день — на берегу Неначи были найдены его сапоги и куртка, а затем в реке увидели и тело.
Результаты
По информации правоохранителей, всего с начала 2017 в водоемах Гомельской области утонули 36 человек.