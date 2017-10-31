Пьяный мужчина утонул в мелкой речушке в Калинковичском районе

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел возле деревни Рудня Горбовичская: несколько мужчин вечером употребляли алкоголь на берегу реки Неначь. Затем компания ушла, а у водоема остался житель Калинковичей.

По данным издания, 61-летнего мужчины хватились на следующий день — на берегу Неначи были найдены его сапоги и куртка, а затем в реке увидели и тело.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что гражданин утонул. Причиной трагедии стало, скорее всего, состояние мужчины после спиртного — река в том месте неширокая и неглубокая.