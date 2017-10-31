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17:10 (мск), источник: Городской репортер

МЧС предупредило об опасном повышении уровня воды в Дону

Уровень воды в устье реки Дон у Ростова, Азова и Аксая превысит неблагоприятные отметки из-за сильного ветра, сообщает ГУ МЧС по региону.

Так, до конца суток 31 октября, ночью и утром 1 ноября уровень воды в Дону у Азова достигнет опасной отметки, у Ростова-на-Дону превысит неблагоприятную отметку на 30−50 см, у Аксая — на 10−30 см.

Специалисты просят жителей быть осторожными при нахождении вблизи прибрежных территорий, металлоконструкций, рекламных щитов, деревьев и причальных строений.

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