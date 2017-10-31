МЧС предупредило об опасном повышении уровня воды в Дону
Уровень воды в устье реки Дон у Ростова, Азова и Аксая превысит неблагоприятные отметки
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Уровень воды в устье реки Дон у Ростова, Азова и Аксая превысит неблагоприятные отметки
Так, до конца суток 31 октября, ночью и утром 1 ноября уровень воды в Дону у Азова достигнет опасной отметки, у
Специалисты просят жителей быть осторожными при нахождении вблизи прибрежных территорий, металлоконструкций, рекламных щитов, деревьев и причальных строений.