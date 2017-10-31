В Сызрани автомобилистка врезалась в микроавтобус
Во вторник, 31 октября, в Сызрани произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, сообщает
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Во вторник, 31 октября, в Сызрани произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, сообщает
В 10:45 33-летняя водитель «десятки», двигаясь по ул. Декабристов в направлении ул. Магистральной, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Ford под управлением 37-летнего мужчины.
В результате аварии автомобилистка с травмами обратилась в больницу.