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18:29 (мск), источник: Volga News

В Сызрани автомобилистка врезалась в микроавтобус

Во вторник, 31 октября, в Сызрани произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:45 33-летняя водитель «десятки», двигаясь по ул. Декабристов в направлении ул. Магистральной, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Ford под управлением 37-летнего мужчины.

В результате аварии автомобилистка с травмами обратилась в больницу.

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