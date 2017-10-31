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17:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Приплыли: на Дону затопило дорогу от Дугино до Рогожкино

На Дону затопило дорогу от Дугино до Рогожкино. Видео происшествия нам прислали очевидцы.

Из салона машины видно, что вода полностью скрыла полотно проезжей части.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в социальных сетях появилось фото из хутора Рогожкино на котором видно, что уровень воды в реке достиг неблагоприятной отметки. Дон вышел из берегов и подтопил некоторые земельные участки.

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