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17:32 (мск), источник: Новый Калининград

СК возбудил уголовное дело в отношении экс-заместителя министра экологии региона

Следственный комитет РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Калининградской области — начальника департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Экс-заместитель министра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 292 УК РФ. По версии следствия, он совершил служебный подлог для сокрытия незаконной вырубки леса на особо охраняемой территории Чистопрудинского участкового лесничества Нестеровского лесничества. В феврале—марте этого года он дал указание своему подчиненному — начальнику отдела организации охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира — внести заведомо ложные сведения в ранее составленный акт приема-сдачи работ, проведенных на лесных участках Нестеровского лесничества.

Подчиненный сотрудник, действуя по указанию своего непосредственного руководителя, выполняя роль исполнителя преступления, внес изменения в данный акт, умышленно указав в нем сведения о якобы проведенной работе по очистке от захламленности в рамках обеспечения пожарной безопасности в лесах Чистопруденского участкового лесничества, а именно в том выделе, где была совершена несанкционированная порубка.

Впоследствии данный подложный документ, содержащий ложные сведения, был предоставлен по запросу в отдел полиции по Нестеровскому району МО МВД России, приобщен к материалам процессуальной проверки по факту незаконной порубки, и на основании него принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемых прошли обыски, изъят ряд документов, имеющих значение для доказывания по уголовному делу, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

В пресс-службе правительства Калининградской области пояснили, что подозреваемые уже давно не являются сотрудниками министерства, а все комментарии действий следственных органов в отношении бывших чиновников — это прерогатива СК РФ по Калининградской области.

Напомним, что губернатор Калининградской области сменил начальника департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира в конце апреля этого года. На эту должность была назначена Людмила Поплавская.

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