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18:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области на трассе задержали машину с 26 гекконами

Специалисты управлений Россельхознадзора и ветеринарии Воронежской области остановили машину с 26 гекконами в Богучарском районе.

Экзотических животных перевозили без ветеринарных документов, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора во вторник, 31 октября.

Нарушителей задержали на пропускном посту ДПС на трассе М-4 «Дон». За транспортировку животных без сопроводительных документов перевозчика привлекли к административной ответственности. Гекконов изъяли и поместили в Воронежский зоопарк «до выяснения обстоятельств».

Специалисты отметили, что экзотические животные могут стать источником и переносчиком различных заболеваний. Для ввоза животных на территорию России необходимы ветеринарные документы.

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