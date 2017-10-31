В Воронежской области на трассе задержали машину с 26 гекконами

Нарушителей задержали на пропускном посту ДПС на трассе М-4 «Дон». За транспортировку животных без сопроводительных документов перевозчика привлекли к административной ответственности. Гекконов изъяли и поместили в Воронежский зоопарк «до выяснения обстоятельств».