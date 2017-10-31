В Воронежской области на трассе задержали машину с 26 гекконами
Специалисты управлений Россельхознадзора и ветеринарии Воронежской области остановили машину с 26 гекконами в Богучарском районе.
Специалисты управлений Россельхознадзора и ветеринарии Воронежской области остановили машину с 26 гекконами в Богучарском районе.
Экзотических животных перевозили без ветеринарных документов, сообщила
Нарушителей задержали на пропускном посту ДПС на трассе М-4 «Дон». За транспортировку животных без сопроводительных документов перевозчика привлекли к административной ответственности. Гекконов изъяли и поместили в Воронежский зоопарк «до выяснения обстоятельств».
Специалисты отметили, что экзотические животные могут стать источником и переносчиком различных заболеваний. Для ввоза животных на территорию России необходимы ветеринарные документы.